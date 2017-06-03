水漫台北市 網友挖苦柯P政見

台北市小巨蛋6月2日周邊淹水。（圖／民眾提供）

由於梅雨鋒面來襲，台北市這兩天共釀數百起災情。台北市長柯文哲當初競選政見又被翻出來，「從基隆河淡水河這些都應該要把堤防拿掉，用生態工法讓老百姓可以看到河這種水是可以親的。」網友慶幸，還好柯文哲政見未兌現，否則真的會讓老百姓看到這種水是可以親的！

台北市這兩天淹水較為嚴重者，大直北安路的柏齡幼兒園教室淹至膝蓋；南港的南深橋水深一度達8公尺逼近警戒線；東吳大學因雙溪水位暴漲一度滿溢至校園操場；小巨蛋周遭也淹到機車坐墊；北投磺溪暴漲；大直忠烈祠淹水讓儀隊衛哨成孤島。

網友又翻出柯文哲於2014年6月7日政見會所稱，「從基隆河淡水河這些都應該要把堤防拿掉，用生態工法讓老百姓可以看到河這種水是可以親的。」並且慶幸柯文哲並未實現「堤防拿掉」的政見，否則此次災情難以想像，會真的讓老百姓看到這種水是可以親的！

(中時電子報)