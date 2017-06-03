因應豪雨 新北4日0時30分關閉水門

因應連日豪雨及石門水庫洩洪，新北市府今晚宣布，4日凌晨12時30分將關閉新店溪、大漢溪、淡水河流域內的橫移門及二重疏洪道、新莊西盛至三重重新橋堤外便道、樹林柑園至鶯歌堤外便道及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道。

市府提醒，民眾若有車輛停放在河川區域或各河濱公園內，請儘速駛離。另，也同步開放道路紅黃線及校園停車。

(中時)