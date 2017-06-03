石門水庫調節性放水 至少持續到4日中午

石門水庫晚間進行調節性放水。（楊明峰翻攝）

石門水庫晚間進行調節性放水。（楊明峰翻攝）

這波雨勢驚人，讓石門水庫快被灌飽，3日晚間9時水位達244.77米，距離滿水位不到1米，創下今年水位今年新高，北水局晚間晚間8時起，以每秒至少300立方米的速度，實施調節性放水，估計至少持續到4日中午。

石門水庫水位3日晚間9時一舉達244.77米、蓄水率99.01%，距離水庫的滿水位245米，僅有23公分。北水局估計，集水區2日至今累積降雨量突破200毫米，估計共帶來7千萬噸原水量，約是1/3的庫容量。

北水局人員晚間8時開啟排洪隧道，以每秒300立方米速度進行調節行放水，眼見水庫入流量仍大，加開溢洪道，因此提高至每秒1300立方米速度放水量，流速不排除再加大，以增加蓄洪空間，估計調節性放水至少持續到4日中午，要將水位降至約242米。

(中時)