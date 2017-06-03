蔡政府批六四 國台辦：只有大陸人民才有發言權
針對陸委會、民進黨就六四事件呼籲大陸反思，並妥善處理李明哲案。大陸國台辦發言人馬曉光晚間表示，大陸在中國共產黨領導下，中國特色社會主義事業取得舉世矚目的成就，而大陸政治、經濟及社會發展情況，只有大陸人民才最有發言權。
馬曉光痛批，蔡政府與民進黨推行其理念與價值觀給台灣社會帶來亂象與傷害，相信台灣民眾會有切身感受和判斷；應深刻反思造成台灣社會天怒人怨及當前兩岸關係陷入僵局的原因何在，而不是轉移焦點、推卸責任，進一步煽動兩岸對立，破壞兩岸關係。
馬曉光強調，在中國共產黨領導下，中國特色社會主義事業取得舉世矚目的成就，政治、經濟、社會、文化、生態文明建設全面推進，人民生活水準大幅改善，國際地位和影響顯著提升。
馬曉光指出，目前大陸比歷史上任何時期都更接近中華民族偉大復興的目標。事實證明，我們所走的中國特色社會主義道路，是歷史的必然、人民的選擇，符合最廣大人民的根本利益，得到人民群眾的衷心擁護，也越來越受到世界的尊重。我們對未來充滿信心。
(旺報)
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