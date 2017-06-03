國道服務區匝道翻車　2歲女童死亡

小客車疑因零件脫落在南投服務區匝道翻覆，車內1死3傷。（沈揮勝翻攝）

車輛翻覆釀憾事，警方詢問原因時驚魂未定。（沈揮勝翻攝）

一輛小客車3日下午行經國道3號中寮段，欲假道南投服務區轉便道返回集集時，疑車輛零組件致右後輪脫落而翻覆，車內4人分受輕重傷，其中開車的張姓男子2歲的女兒傷重死亡。

南投縣消防局表示，今下午2點左右接獲報案，指國道3號要進入休息站的南向匝道有白色車輛翻覆；中興、南投、名間和中寮分隊前往救援，到場時發現車內1名幼童已失去生命跡象。消防隊員持續以CPR邊急救邊送醫，但回天乏術。

據了解，30歲的張姓男子今天載孕妻和2名幼女到台中，午後返家途中翻覆，消防隊到場時發現車輛沒了右後輪，研判應是汽車機件鬆脫釀禍。

4人送草屯佑民醫院，2歲女童搶救無效，張男夫婦和另名4歲女童均輕傷，但張妻懷孕28周需再持續觀察。

(中時)