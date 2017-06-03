天雨路滑 砂石車衝入山谷2人獲救

砂石車衝入山谷，所幸車上2人無礙。（大武警分局提供）

砂石車衝入山谷，警消救出車上2人，所幸都沒有大礙。（大武警分局提供）

南迴公路達仁鄉森永段3日晚間8時發生一起車禍，一輛北上砂石車疑因為天雨路滑，車輛翻落南下的車道的山谷，警消人員冒著大雨救出車上2人，所幸沒有生命危險。

砂石車今天晚間從屏東開往台東，疑天雨路滑車輛衝向對向車道，並翻落山谷約10公尺深，車上陳姓駕駛、龐姓助手動彈不得，警消獲報派出人車趕往現場救援，順利將2人救出送醫，2人皆意識清楚，身上因為撞傷疼痛，陳姓駕駛就近送至屏東縣枋竂醫院就診，龐姓助手送往台東馬偕醫院就醫。

(中時)