桃市4鐵皮屋工廠火警 火勢猛烈

桃市4鐵皮屋火警，火勢大幸無人傷亡。（甘嘉雯翻攝）

桃市4鐵皮屋陷入火海。（甘嘉雯翻攝）

桃市4鐵皮屋火警，火勢大幸無人傷亡。（甘嘉雯翻攝）

桃市4鐵皮屋火警。（甘嘉雯翻攝）

桃園市桃園區國際路晚間8點多發生工廠火警，包括2個鐵皮、1模具、1嗔漆工廠約2000平方公尺陷入火海，消防局接獲大量報案電話，目前第一大隊中路分隊抵達現場，指揮官為第一大隊副大隊長邱志湧，無人傷亡。

根據了解，燃燒共4棟鐵皮屋，包括101號模具工廠、103號汽修噴漆場、105號中興米、107號中興米倉庫。

消防局派遣消防人員74人，消防車28輛、救護車1輛，總計29輛，由於起火建物為鐵皮屋，火勢相當大，在21時49分控制，所幸無人受困，起火原因及財物損失待調查。

(中時)