蔡黃汝為戲狂吃冰淇淋 天氣太熱冰滴楊一展眼睛

楊一展躺在蔡黃汝腿上。（圖片提供：三立）

楊一展與蔡黃汝兩人在劇中談戀愛。（圖片提供：三立）

蔡黃汝（右）表示歷任男友家人都很喜歡她。（圖片提供：三立）

楊一展與蔡黃汝（豆花妹）參與台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》演出，有一幕兩人幾乎臉貼臉吃甜筒冰淇淋，楊一展還躺在蔡黃汝腿上，一邊看她吃冰邊講情話，錄影當天因為天氣太熱，冰淇淋直接滴到楊一展眼睛，但他依舊不為所動繼續認真講台詞，讓蔡黃汝忍不住大笑場。

拍這場戲時蔡黃汝形容當下真的很難拍：「本來覺得冰很好吃，但因為一直曬太陽，越吃越甜有點膩，最後請一展哥全部吃光，畢竟他不胖也不怕胖。」而楊一展躺在蔡黃汝腿上，沒想到蔡黃汝手上的冰融化滴到他的眼皮上，敬業的他還是繼續演戲，蔡黃汝見狀大笑：「我看到展哥冷靜溫柔講台詞『怎麼啦』，然後冰淇淋一直要滑下來，真的太有趣了。」

兩人在劇中談戀愛，楊一展帶蔡黃汝回去見家長，卻遭爸爸反對，蔡黃汝表示自己談戀愛時，不太會把自己想法說出來，每次都是壓抑到最後而離開，但歷任男友的家人都非常愛她，更希望她趕快嫁進去當媳婦；而楊一展則說現實生活中，父親給他很大的戀愛自由，不會干涉他。

(時報周刊)