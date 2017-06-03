暴雨夜襲台中山城 和平、新社明停班課

石角溪滾滾洪流，沖刷龍神橋橋墩，水勢直逼橋身，晚間已緊急封閉，禁止人車通行。（翻攝-東勢大小事）

難纏梅雨滯留鋒北移，台中山城晚間暴雨瞬降，和平區考量有致災之虞、新社區也累積雨量也達標準，先後宣布明天停班、停課，東勢區公所災害應變中心進入二級開設，而舊東勢高工後方的石角溪水位暴漲，達警戒線，晚間已宣布封閉福隆里龍神橋，呼籲民眾切勿冒險通行。

和平區長林建堂表示，大甲溪28公里處河段溪水暴漲，晚間9時50分針對松鶴部落一溪、二溪旁居民啟動強制撤離，已由警方、消防隊、博愛里長范忠文等，逐戶通知民眾，暫時遷移到松鶴活動中心，8點30分左右已有3戶6人已先行依親。

(中時)