豪大雨襲台 全台淹水1120處、3萬戶停電

最新災情統計。（葉書宏攝）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨肆虐台灣北部及中南部，釀成2人死亡、1人失蹤、15人受困、5人受傷，全台停電戶數一度超過3萬戶、農損2150萬元。

中央災害應變中心統計，全台累計疏散撤離4000人，最高收容安置639人，目前安置443人；停電戶數3萬3101戶、待修復957戶，停水2萬561戶，待修復150戶，市話中斷579戶，全數修復，基地台毀損361座、待修復62座，天然氣停氣20戶、待修復9戶。

全台淹水1120處，尚有22處未退，多為道路積淹水。省道中斷4處、搶通16處、預警性封閉7處；縣道搶通1處；空運國內航班取消22班次、延誤10班次。

農委會已發布土石流紅色警戒498條，座落於10縣市32鄉鎮；土石流黃色警戒315條，座落於12縣市39鄉鎮。全台學校館所受損4444萬6000元，農產損失2150萬元。

(中時)