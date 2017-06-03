美中對北韓施壓 制裁決議未涉及石油禁運
聯合國安理會通過針對持續發射彈道飛彈的北韓的制裁決議。日媒共同社3日晚間稱，主導決議的美、中兩國展現了迅速合作，但未涉及石油禁運等強硬措施。若日美韓三國要求實現更嚴厲的制裁內容，今後談判將面臨困難。
報導指出，此次加強制裁，即使不特意通過決議，也可在安理會下屬組織「制裁委員會」進行指定，特意通過決議，是在向國際社會彰顯安理會的團結一致。
另一方面，石油禁運和新貿易限制等沒有寫入決議案，原因在於安理會內部對於加強對北韓制裁仍有意見不一致。
報導稱，2日的安理會公開會議上，大陸常駐聯合國代表劉結一表明反對北韓試射飛彈，但要求停止對北韓的美韓軍事演習，報導稱，中方的姿態是「重視對話大過於施壓」。
(旺報)
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