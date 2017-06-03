陸首架A380空巴 完成最高級別體檢
據中新社報導，中國首架A380飛機在廣州飛機維修工程有限公司完成首次最高級別的「體檢」全面維護後，今天重新投入航班飛行，執行當天的CZ3099（廣州-北京）航班。
根據飛行要求，空巴的各種機型每6年以內要進行一次最高級別的全面「體檢」，業內人士稱之為六年定檢。2011年，南航開始接收「巨無霸」機型空客A380。今年南航A380機隊5架飛機陸續迎來全面「體檢」。今年3月1日，南航接收的中國首架A380飛機（飛機編號為B-6136）開啟首次6年定檢，於6月3日出場重新投入飛行。
A380全面維護工程量浩大。前期工作從2016年4月份就開始啟動，包括準備航材、工具、設備，以及對工作人員進行培訓，共計準備了4560項航材、1812項工具設備，並為A380量身訂製了作業的腳手架和工作平台。
在A380六年檢期間，工作人員完成了包括客艙整新、整機噴漆、試飛、稱重等1550多項工作。工作人員對飛機的「心臟」發動機進行了深入檢測，機翼還拍了X光，檢查是否有「內傷」，總共耗費10萬工時。
這次6年定檢，工作人員將客艙上下兩層的部件全部拆下翻新，18個廚房、14間廁所、506個座椅、上萬個小配件或噴漆、或打磨、或更換內飾，整個客艙以全新面貌迎客。
根據計畫，南航旗下的其餘4架A380飛機將在近兩年陸續完成全面體檢。
(中時)
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