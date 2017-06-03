三人都夢到豬哥亮 陳亞蘭曝有驚人巧合
綜藝天王豬哥亮上月病逝，留給粉絲無限懷念，多年好搭檔陳亞蘭之前曾說在豬哥亮過世前一晚，還夢到他來夢中，夢裡對方脖子上依舊掛著招牌麥克風登台演出，未料隔天醒來就接到噩耗。而今（3日）陳亞蘭出席經紀公司喬遷宴談到此事，透露其實豬哥亮連入三人的夢中，夢境還有些巧合。
據《自由時報》報導，陳亞蘭表示除了她夢到豬哥亮在台上表演以外，豬哥亮的女兒謝金晶和經紀人秋萍也分別夢到他準備上台及下台，三個夢境看似有串聯的意味，而夢一結束，她早上醒來就接到經紀人告知的壞消息，雖然當下一直不願相信是真的，但現在只希望他放下一切病痛，在天上過得開心。
(中時電子報)
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