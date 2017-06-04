女星不堪童年見光 她遇家暴失聰、她險遭性侵

許多明星都有悲慘不堪童年。（圖／取自蔡湘宜臉書；中時資料照片）

演出蠻牛廣告爆紅的「蠻牛太太」蔡湘宜先前接受專訪，自曝有個悲慘童年，小時候因身材微胖，常遭同學霸凌喊肥豬，在家中又遭小媽欺負，趁爸爸不在時狠將她關進狗籠，受虐長達一年，而演藝圈中不少明星也有過這樣不燦爛的童年，但多數都化慘痛回憶為向上提升的助力，長大後順利在演藝圈發光發熱。

張庭小時候家窮被當乞丐。（圖／中時資料照片）

1. 張庭

近來在大陸靠網購和老公林瑞陽聯手淘金身價飆漲的張庭，去年3月上節目《王牌對王牌》，自曝有個心酸童年，她回憶小時候家裡貧窮，爸媽靠做路邊攤養家，每天都要沿街叫賣到深夜，而張庭便帶著妹妹睡地上，「別人誤以為是乞丐，還會扔錢。」說到難過處讓張庭不禁噴淚，最後正向表示由於吃過的苦，讓早早出社會的她立志要買房讓每個家人有自己房間，最後順利完成夢想，化阻力為助力，現場觀眾也為她遭遇十分感動。

安心亞遭父家暴失聰。（圖／中時資料照片）

2. 安心亞

宅男女神安心亞去年推出新輯《人生要漂亮》，卻在接受專訪時自曝有段相當不漂亮的童年，以前的她沒自信，小時候父母離異，她由父親帶大，豈料爸爸有喝酒惡習，甚至會在酒醉後對她家暴，甚至在一次動手中拿磚塊砸重安心頭部，導致左耳失聰，聽力只剩2到3成，10歲時父親過世後，安心亞對家庭的回憶便停留在當下，直到今日，安心亞才放下對爸爸的怨懟，只想問他：「你愛我嗎？」令人鼻酸。

陳喬恩小時候被媽媽打到內心有陰影。（圖／中時資料照片）

3. 陳喬恩

近來將工作重心移往大陸的陳喬恩，去年2月帶媽媽一起上實境節目《旋風孝子》，專訪時她透露小時候常常被媽媽毆打，甚至被一綑枯樹枝打到噴血，讓幼年的陳喬恩長期活在恐懼中，不知道如何跟媽媽溝通，而陳母聽聞女兒這一番這情告白也紅了眼框，表示不知道自己的行為嚴重傷害女兒，「做一個媽媽，絕對不會刻意去對一個孩子不好，這是一定的！」母女倆在節目上大和解，讓粉絲相當欣慰。

李依瑾童年差點被性侵。（圖／中時資料照片）

4. 李依瑾

曾演出《蜂蜜幸運草》、《我的寶貝四千金》等劇的女星李依瑾年初接受專訪透露7歲時險遇鄰居狼爪，有天放學回家，進門後發現鄰居哥哥一路尾隨，之後還強迫她脫衣、強吻，她急中生智騙說父母要回來了，才讓對方知難而退。而這段經歷使李依瑾從此很難相信人，出現一些反常行為，例如自己將身體摳流血，如今她勇於面對人生陰暗面，相信「原諒別人也等於原諒了自己」，才將自己治好。

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(專題報導)