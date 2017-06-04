《全球星期人物》天才背後的女性 蘋果賈伯斯遺孀勞倫

蘋果創辦人賈伯斯的妻子勞倫賈伯斯。（達志影像/Shutterstock）

俗話說「成功的男人背後，都有一個偉大的女人」，被全球視為天才人物的蘋果公司（Apple）創辦人賈伯斯（Steve Jobs）也不例外，在他發光發熱的背後，有一位女性在背後全力支持著他，那就是他的妻子、特拉薇拉（Terravera）公司創辦人勞倫·鮑威爾·賈伯斯（Laurene Powell Jobs）。兩人從史丹佛大學相知、相戀，對賈伯斯而言，妻子勞倫不僅是陪他走過低谷的人，更是他最感謝的一個人。

現年53歲的勞倫，出生於美國紐澤西州，生父是一名海軍陸戰隊的飛行員，卻不幸在執行任務中殉職。勞倫靠著自己努力考上常春藤名校- 賓州大學（University of Pennsylvania），獲得政治學和華頓商學院（Wharton School）的經濟學學士雙學位，畢業後進入知名投行高盛（Goldman Sachs），擔任交易策略師一職；在金融業任滿3年後，辭職移居義大利佛羅倫斯居住，並於隔年回到美國，進入史丹佛大學（Stanford Graduate School of Business）進修企管碩士，一段姻緣也從此展開。

年輕新婚時期的賈伯斯（圖右）與勞倫（圖左）。（圖/Pinterest）

蘋果公司創辦人賈伯斯（圖右）生前少數與妻子勞倫（圖左）於公開場合的合照。（圖/美聯社）

在史丹佛校園中，於一場創業演講中認識當時仍是創業新人的賈伯斯，根據賈伯斯後來回憶表示，「自己在演講中注意到坐在前排的勞倫，並在演講結束後，跑過停車場，攔住勞倫並詢問她是否願意一起共進晚餐？她的回答最終讓我們走到一起。」一年後在發現懷孕後，賈伯斯和勞倫正式登記結婚，由佛教禪宗僧侶乙川弘文主持。結縭長達20年的兩人擁有許多共通點，賈伯斯是素食主義者、而勞倫也在推廣健康素食；兩人對於日本文化都相當癡迷，種種的緣份都讓他相信勞倫就是「靈魂伴侶」。

賈伯斯病逝後，身為蘋果大股東的勞倫（圖右）與現任執行長庫克（圖左）共同出席晚宴。（圖/美聯社）

勞倫賈伯斯（圖右）與前華府市長安德烈（圖左）共同出席國宴。（圖/美聯社）

隨著1子2女陸續出生、以及蘋果公司逐漸發光發熱，勞倫的身影卻反而深深地隱藏於賈伯斯的背後。很長的一段時間，外界對她一無所知，然而也是這麼默默地20年陪伴，幫助且扶持賈伯斯走過當年的低谷，以及當他在2004年被診斷出胰腺癌後，不離不棄地鼓勵，最後奇蹟似地痊癒，都讓賈伯斯離不開勞倫。2008年在MacBook發表會上，悄然公開現身為丈夫打氣，也讓外界和媒體看見兩人親密的互動。

勞倫賈伯斯（圖左）帶著兒子里德（圖右），和當時代表民主黨角逐總統大位的希拉蕊（背對者）會面。（圖/美聯社）

賈伯斯在2011年病逝後，勞倫繼承了他大筆遺產，握有迪士尼公司（The Walt Disney Company ）大筆股份和蘋果的3,850萬股股份，讓她的身價一下暴漲至143億美元（約4,312.7億台幣），成為去年度（2016）《富比士》雜誌（Forbes）富豪排行榜上第44名，同時也是科技產業中最富裕的女性富豪。很早就著眼於教育投資的勞倫，於1997年創辦非營利組織（NPO）College Track，挹注並輔導低收入地區的學子，讓他們能順利從高中畢業，並成功進入大學就讀，透過教育改善與改變自己的人生。

年輕帥氣的華盛頓特區前任市長安德烈，是賈伯斯遺孀勞倫的現任男友。（圖/美聯社）

勞倫·鮑威爾·賈伯斯的論壇訪問。

如今的她不僅是富豪，更是一名慈善和投資家，除了上述兩間機構外，她更創立了名為「Emerson Collective」的投資公司，對教育、女性權益和文化發展方面特別關注，曾多次砸重金推廣數位教育，並成為多個機構的董事，藉由自己的財富和影響力，讓更多人注意到這些社會議題。雖然為了家庭曾隱身多年，但勞倫絕非花瓶、更非單純的富豪，她在賈伯斯辭世後，靠著自己走出了一條與夫婿截然不同的道路，也間接向外界證明了她除了是科技天才的遺孀，更是一名有實力、有學識的獨立女性。她亦於去年對外大方承認，在賈伯斯過世多年後，她也開始了新的戀情，對象就是前華盛頓特區（Washington, D.C.）市長安德烈（Adrian Fenty），也希望外界給她祝福、並給她一定的隱私和空間。

(中時電子報)