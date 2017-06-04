《時來運轉》勇士G2趁勝追擊 再扁騎士有望

杜蘭特在今年總冠軍賽首役打出MVP等級身手。(美聯社資料照)

5日上午8點在勇士主場進行的總冠軍賽第2戰，勇士挾著首役狂掃22分氣勢，想要再搶1勝機會仍高，原因出在勇士不僅火力驚人，針對詹姆斯的攻守策略也相當成功，感覺騎士暫無應變之道，想要贏球除非板凳戰力「甦醒」。

從G1可以看出，勇士針對詹姆斯的策略很明確，儘管擋不住詹皇的單打獨鬥，卻可有效阻斷他的傳球路徑，造成詹皇單場8失誤並不意外，更讓詹姆斯頭痛的問題是，必須在防守端付出比起前3輪更多的體力或精力。

因為杜蘭特的進攻能力位居聯盟前3強，跟詹姆斯前3輪遇上的防守對象完全不同，這也是今年與去年決賽最大差異，去年詹姆斯防守的對象是哈里生巴恩斯或卓雷蒙格林，根本不能跟今年遭遇杜蘭特相提並論。

更麻煩的是，勇士進攻火力不僅靠杜蘭特，柯瑞也是相當難防的對象，卓雷蒙格林與克雷湯普生雖在首役進攻低迷，卻用強悍防守充分彌補，假如格林與湯普生恢復應有火力表現，騎士的防守只能更加疲於奔命，想贏也更困難。

詹姆斯(左)應該清楚光靠他1人作戰，是不可能擊敗勇士的。(美聯社資料照)

其實從G1當中，身為衛冕軍的騎士，過於依賴「三巨頭」詹姆斯、厄文與洛夫的窘境充分展現，就算3人表現出色，騎士仍然慘敗收場，證明除了三巨頭以外的騎士球員勢必扛下更多攻守責任，尤其是年齡偏高的替補戰力。

騎士除了要有J.R史密斯的三分外線，以及崔斯坦湯普生的內線威力協助三巨頭，更需要的是包含戴隆威廉斯、柯佛、理查傑佛生、佛萊等替補老將的適時發揮，假如光是仰賴三巨頭猛攻，騎士怎麼樣也不可能贏過勇士砲火。

假如騎士總教練泰隆盧以為，今年的勇士跟去年一樣，可以光靠三巨頭幾乎打到40分鐘時間就可擊敗，他就大錯特錯了，勇士用G1已經給騎士1次慘痛教訓，泰隆盧再不有所應變，騎士連輸4場淘汰，也不是不可能的事。

(中時電子報)