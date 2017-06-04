北市交前地層下陷 調閱建築圖說後研判掏空原因

針對3日傍晚台北市北寧路上「台北市立交響樂團」辦公室前的掏空情形，台北市新工處表示，經開挖勘查後，初步判斷在「北市交」辦公大樓基地內有部分掏空，將由北市交調閲其建築圖説，研判掏空原因和位置後再行處理。

另在基地連接道路的側溝和管涵等設施，新工處將配合水利處檢視排水狀況，為了維持道路通行安全，新工處於3日晚間先行回填道路範圍後恢復北寕路全線雙向通行。

(中時)