陳凱倫、趙永馨攻研究所 孫鵬台藝大畢業專心陪兒

庹宗華（右起）、孫鵬、趙永馨、何繼綾、徐惠珍、陳凱倫、黃清耀、吳震亞。（友人提供）

8人開心參加畢展。（友人提供）

畢展活動熱鬧。（友人提供）

同學們感情融洽。（友人提供）

趙永馨、陳凱倫、庹宗華、孫鵬及導演吳震亞等3日以學生身分，參加國立台灣藝術大學廣電系第21屆在職專班「聽．見21藝」畢業展，孫鵬被系主任連淑錦猛虧，如果要繼續上研究所，樓梯間幫他準備好了，意指他上課常跑樓梯間講電話，要拚研究所很難。孫鵬笑稱和系主任平時感情好，「被虧很開心啊，他們看我常在節目中虧別人，所以在學校就愛虧我」。

孫鵬表示，因學校允許可以到教室外接電話，所以只要媽媽、老婆、兒子打來就一定接，「如果不接，我老婆來查課怎麼辦，系主任說準備樓梯間也不用了，我現在把時間都放在兒子身上」，原來他下個月已準備陪高二的兒子孫華到美國念書，《國光幫幫忙》錄影時再回台，他也讓老婆狄鶯專心在台北城市科技大學餐飲系在職專班念書，所以先由他陪兒子赴美。

近60歲的陳凱倫是班上、也是應屆畢業生年紀最大的，特別的是，他和兒子陳銳同校，陳銳現在是戲劇系大二，「這是集合了『三代同堂』最特殊的一個畢業班，8位藝界資深大學生，年紀加起來400歲以上」。廣電系系主任說，「沒想到這8條好漢是出席率最高的，讓我覺得很放心，有為廣電系加分」，言下之意似指當初不太看好，沒想到讓他刮目相看。

陳凱倫和趙永馨繼續攻讀研究所，分別考上台藝大應用媒體及電影所，陳凱倫提到，兒子怕他太累投反對票，他雖以榜首考上，但還在考慮要不要繼續念下去。他在廣電系班上擔任班代

，回想與同學同甘共苦4年，從戲劇系念到廣電系的求學之旅，真是「太不可思議了」。他被選為「畢展總召」，此次也盡心盡力為同學紙本的畢業紀念册四處奔波，賣力為同學們留下美好回憶。

趙永馨說，「我很愛這個班，在廣電系多了一份疼，這個『疼』是疼愛，因為很多年輕的小朋友都可以當我的子女了，和他們相處，老天讓我在他們身上學到很多，何其有幸，從50幾歲、30幾歲到20幾歲，這真的是人生太大的禮物，而且在他們身上不只學到他們的精神，也跟這些世代的朋友還可以互相學習」。

庹宗華常在大陸拍戲，為了上課必須搭飛機往返，被大家說同學中，他的「學費」最不便宜，他以前輩身分，給進入演藝圈的年輕新秀建議，「除了待人，還有不遲到早退，演藝圈不是鐵飯碗，是瓷飯碗，只要不把它捧好，掉下去就碎了」。

(中時)