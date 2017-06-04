憂英全治國！林濁水：國發會不管國發 國安會不管國安

林濁水直言，蔡總統、林揆這樣領導國家，令人憂心。（本報系資料照片）

蔡政府組織人事亂點鴛鴦譜，國發會不管國發，國安會不管國安，內閣會議不會議，管部會的不管政策，管政策的不管部會，導致決策流程大亂！民進黨前立委林濁水直指，小英總統、林揆這樣領導國家，真令人憂心。

林濁水點出，以前瞻為例，政府的人事、組織和運作實在怪得可以。國發會不管國發；部會首長不管部的法定政策；管政策的是受林全信任的部會外人士；有大批正式配備的政策幕僚的不做政策幕僚作業；沒有充足幕僚配備的政委草率規畫。因此，一個原本受民眾高度支持的前瞻，迅速落到支持崩潰，也就不足為奇了。

林濁水指出，品質大降的不只內閣，還有國安會，改組前國安會五個諮委非國安專業的佔其三，現在秘書長又換了個過去從未展現國際戰略能力的帶兵將領。

(中時電子報)