從川越美和到飯島愛 一代女星孤獨死悲歌

川越美和、飯島愛同為孤獨死。(取自日網、本報系資料照)

傳奇女星飯島愛。(本報系資料照)

飯島愛當年為還債投身AV界。(取自網路)

隨著家庭制度的崩潰，讓日本出現「孤獨死」現象，近年孤獨死更有年輕化趨勢，90年代當紅偶像川越美和逝世9年後，上個月底才被公開噩耗，終年36歲，不僅震驚演藝圈，也令人想起一代傳奇AV女優飯島愛遭遇。

90年代當紅玉女川越美和2007年引退後，音訊全無，日前驚傳早在9年前逝世。(取自日網)

川越美和並非日本演藝圈孤獨死首例，日本AV界殿堂級人物飯島愛2008年平安夜驚傳陳屍於澀谷自宅，年僅36歲，由於死訊來的突然，令外界一度以為她是自殺身亡，直到後來才證實死因是肺炎，而且至少死亡7天才被發現，至今仍令粉絲震撼不已。

回首飯島愛傳奇一生，她當年為還清男友欠下債務，走上AV女優這條不歸路，之後憑著在深夜節目《東京情色派》大膽露出丁字褲的橋段，令她一夕爆紅，並順水推舟地轉型加入綜藝圈，以性感形象、犀利發言及宛如AV灰姑娘的遭遇，深得日本女性粉絲支持。

不只如此，飯島愛2000年更推出自傳《柏拉圖式性愛》，在書中赤裸告白自己如何從一位小時候品學兼優的資優生，在歷經逃家、強暴等荒唐歲月走上AV女優之路，再從AV界成功轉型為藝人。這本自傳也令她再多了一個百萬暢銷作家的身分。

然而螢幕形象宛如開朗大姐姐的飯島愛，不知道是否因歷經大風大浪，私下竟是意外孤單的人，她2007年因健康問題退出演藝圈，隔年經紀公司突然聯絡不上她，派工作人員找大樓管理員打開房門，才發現這位傳奇女星已過世多日，屍體發出腐爛臭味，在平安夜孤獨死的結局令人唏噓不已。

(專題報導)