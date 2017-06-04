世桌錦》陳建安、鄭怡靜 摘我史上混雙第1銀

中華隊陳建安（左）與鄭怡靜（右）寫下中華隊史在世錦賽混雙的最佳戰績。圖為2011年兩人搭檔出戰深圳世大運混雙賽事。（中央社資料照)

我國桌球好手陳建安、鄭怡靜，3日德國杜塞道夫世界桌球錦標賽混雙金牌戰，面對日本吉村真晴／石川佳純先盛後衰，3比1聽牌後遭逆轉，最終3比4(11：8、11：8、8：11、12：10、4：11、9：11、5：11)「銀」恨，不過銀牌仍締造我國世錦賽混雙最佳成績。

我國世桌賽混雙最佳成績1997年，由陳靜、蔣澎龍寫下的銅牌，睽違20年，陳建安、鄭怡靜聯手挺進金牌戰，改寫我國世錦賽混雙最佳成績。

金牌戰陳建安／鄭怡靜開賽連下兩局，日本組合吉村真晴／石川佳純第3局扳回一城，但第4局「安靜配」再12比10逆轉率先聽牌。但日本隨後展開反攻連下兩局，局數3比3扳平，將戰線拉進最後決勝局。

決勝第7局，「安靜配」開局反被連下5分，雖然局末苦苦追趕，在3比10落後時化解兩個賽末點，可惜最終仍5比11飲恨，與我國世桌賽混雙首金擦肩，不過銀牌仍是史上最佳成績。

(中時電子報)