世桌錦》陳建安、鄭怡靜 摘我史上混雙第1銀
我國桌球好手陳建安、鄭怡靜，3日德國杜塞道夫世界桌球錦標賽混雙金牌戰，面對日本吉村真晴／石川佳純先盛後衰，3比1聽牌後遭逆轉，最終3比4(11：8、11：8、8：11、12：10、4：11、9：11、5：11)「銀」恨，不過銀牌仍締造我國世錦賽混雙最佳成績。
我國世桌賽混雙最佳成績1997年，由陳靜、蔣澎龍寫下的銅牌，睽違20年，陳建安、鄭怡靜聯手挺進金牌戰，改寫我國世錦賽混雙最佳成績。
金牌戰陳建安／鄭怡靜開賽連下兩局，日本組合吉村真晴／石川佳純第3局扳回一城，但第4局「安靜配」再12比10逆轉率先聽牌。但日本隨後展開反攻連下兩局，局數3比3扳平，將戰線拉進最後決勝局。
決勝第7局，「安靜配」開局反被連下5分，雖然局末苦苦追趕，在3比10落後時化解兩個賽末點，可惜最終仍5比11飲恨，與我國世桌賽混雙首金擦肩，不過銀牌仍是史上最佳成績。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。