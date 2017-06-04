《觀點》賺到了！勇士的「最佳交易」

勇士去年剛放出風聲有意要簽下奧蘭多的杜蘭特之時，一度遭內部反對，如今證明不但是對的決定，還賺到了。(圖:美聯社檔案照)

NBA總冠軍賽的第一仗，金州勇士隊能如此輕鬆的以22分的大比數擊敗了強敵克里夫蘭騎士隊，先聲奪人，其實，還是頗為令人驚訝的。

勇士在這一仗的最大功臣，應歸功於去年新加盟的全能球星杜蘭特Kevin Durant在首戰的完美演出。

杜蘭特在這場征戰中的完美演出證明了兩件事：一是、杜蘭特證明了他去年的「棄奧蘭多、就勇士」之抉擇是正確的；二是、它亦證明了金州勇士的管理階層不計勇士隊員的反彈，而執意要簽下杜蘭特的決定是正確的。

杜蘭特從不諱言其之所以要加盟金州勇士「百分百的理由」就是為了那顆NBA總冠軍戒指。因為，杜蘭特已經擁有了令人稱羨的NBA銜頭，最佳球員、最有價值球員，唯一獨缺的就是那個總冠軍戒指。杜蘭特知道：如他繼續待在奧蘭多，他是毫無希望贏得總冠軍戒指的。現在，在加盟勇士之後，杜蘭特知道，他已經快要帶上這個冠軍戒了。

對勇士管理階層來說，當去年剛放出風聲有意要簽下奧蘭多的杜蘭特之時，立即就遭自球隊內部的強大反對聲浪，甚至還會威脅至「浪花兄弟」柯瑞與湯普森的解體，並將會破壞勇士的固有打法與戰略。但是，當杜蘭特甘願以較低的年薪來加盟勇士之後，杜蘭特的立即融入勇士隊，所有的疑慮皆告雲消霧散。

儘管，克里夫蘭騎士隊在第一仗就被勇士打得潰不成軍，但是，騎士的當家主將「詹皇」詹姆斯就將騎士的慘敗主因歸咎於「失誤過多」、是「「騎士打敗騎士」。但「詹皇」還是不得不公開承認擁有杜蘭特的勇士隊已經跟去年大不一樣了，「因為杜蘭特是去年常規賽的最佳球員，而現在又加盟勇士」。「詹皇」的言下之意，其實已經非常清楚了，如今的勇士隊已經是如虎添翼了。

不過，居功厥偉的杜蘭特面對媒體的一致高度讚揚時卻謙稱，「這並非只是我，而是我們(It’s not me, it’s about us.)」、「我們是相輔相成的」。現在的杜蘭特，只想成為「勇士的一員」而已！

簡而言之，金州勇士能獲杜蘭特的加盟，實為「雙贏」之舉，應是NBA史上罕見的「最佳交易」。金州勇士隊真的賺到了！

(中時電子報)