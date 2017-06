《觀點》賺到了！勇士的「最佳交易」

勇士去年剛放出風聲有意要簽下奧蘭多的杜蘭特之時,一度遭內部反對,如今證明不但是對的決定,還賺到了。(圖:美聯社檔案照)

NBA總冠軍賽的第一仗,金州勇士隊能如此輕鬆的以22分的大比數擊敗了強敵克里夫蘭騎士隊,先聲奪人,其實,還是頗為令人驚訝的。

勇士在這一仗的最大功臣,應歸功於去年新加盟的全能球星杜蘭特Kevin Durant在首戰的完美演出。

杜蘭特在這場征戰中的完美演出證明了兩件事:一是、杜蘭特證明了他去年的「棄奧蘭多、就勇士」之抉擇是正確的;二是、它亦證明了金州勇士的管理階層不計勇士隊員的反彈,而執意要簽下杜蘭特的決定是正確的。

杜蘭特從不諱言其之所以要加盟金州勇士「百分百的理由」就是為了那顆NBA總冠軍戒指。因為,杜蘭特已經擁有了令人稱羨的NBA銜頭,最佳球員、最有價值球員,唯一獨缺的就是那個總冠軍戒指。杜蘭特知道:如他繼續待在奧蘭多,他是毫無希望贏得總冠軍戒指的。現在,在加盟勇士之後,杜蘭特知道,他已經快要帶上這個冠軍戒了。

對勇士管理階層來說,當去年剛放出風聲有意要簽下奧蘭多的杜蘭特之時,立即就遭自球隊內部的強大反對聲浪,甚至還會威脅至「浪花兄弟」柯瑞與湯普森的解體,並將會破壞勇士的固有打法與戰略。但是,當杜蘭特甘願以較低的年薪來加盟勇士之後,杜蘭特的立即融入勇士隊,所有的疑慮皆告雲消霧散。

儘管,克里夫蘭騎士隊在第一仗就被勇士打得潰不成軍,但是,騎士的當家主將「詹皇」詹姆斯就將騎士的慘敗主因歸咎於「失誤過多」、是「「騎士打敗騎士」。但「詹皇」還是不得不公開承認擁有杜蘭特的勇士隊已經跟去年大不一樣了,「因為杜蘭特是去年常規賽的最佳球員,而現在又加盟勇士」。「詹皇」的言下之意,其實已經非常清楚了,如今的勇士隊已經是如虎添翼了。

不過,居功厥偉的杜蘭特面對媒體的一致高度讚揚時卻謙稱,「這並非只是我,而是我們(It’s not me, it’s about us.)」、「我們是相輔相成的」。現在的杜蘭特,只想成為「勇士的一員」而已!

簡而言之,金州勇士能獲杜蘭特的加盟,實為「雙贏」之舉,應是NBA史上罕見的「最佳交易」。金州勇士隊真的賺到了!

(中時電子報)