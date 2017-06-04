避嫌？康威老公婉拒司法部要職

川普近期選內閣不太順利，經常突然生變。(圖片取自美聯社)

川普總統親信幕僚、白宮顧問凱莉安‧康威（Kellyanne Conway）的老公喬治‧康威（George Conway），原本傳出可望任職司法部民事部門高層，但他在2日發表聲明表示不會轉任聯邦政府新職，因此婉拒川普的延攬。

媒體報導，川普上台之後，53歲的喬治‧康威可望出任司法部高官，出任助理司法部長（Assistant Attorney General ），或是聯邦檢察總長（United States Solicitor Gene。

他擁有耶魯大學法律博士學位（J.D.），與妻子凱莉安‧康威2001年結婚迄今，育有四名子女。

目前任職於紐約地區一家私人律師事務所的他發表聲明表示：「對於獲得總統與部長延攬進入司法部，本人深感榮幸。但為了個人與家庭考量，目前並不是離開私人企業轉任聯邦政府新職的適當時機」，因此婉謝川普的大力延攬。」他也強調會與妻子繼續支持總統與川普政府，我將在政府部門之外，盡自己的一切所能。

(中時電子報)