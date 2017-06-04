快掛了？美零售實體店關門潮
過去的一周對於美國零售產業來說是個艱困的一周，光是實體店收攤的店面就超過1千個，零售實體店挺過2008年的金融海嘯，如今卻又再度面臨產業寒冬。
資料顯示，今年以來美國已經有3,200間實體店面關門歇業。過去一周，有近百年歷史的美國電子產品零售商Radio Shack就宣布，在全美關閉1千間分店，其中包括直屬店面和駐點門市，只剩下70間分店和425間特許經營的門市繼續經營；總部設在紐約的美國時尚名牌 Michael Kors也宣布調整策略，在未來兩年將關閉上百個門市，並調整策略改為進攻亞洲市場，將在亞洲地區新闢50個店面。
NBC新聞網報導，美國零售業佔美國經濟約5兆美元的份額，在過去幾年已經出現重大的改變。去年10月以來，已經有超過10萬名零售業員工失業。
隨著電子商務業者逐步向傳統零售業步步進逼，百貨公司受到嚴重的衝擊。多家老牌連鎖百貨像是Sears、Macy's 和 JCPenney等都在過去這一年陸續以關閉部分分店作為因應。Macy’s今年稍早前就曾宣布，今年裁員1萬人。
儘管近幾個月來，一些產業分析家開始敲響零售業警鐘，但也有經濟學者不同意，認為零售業不會掛，只是需要一點「翻新門面」，設法發揮創意，讓消費者願意再回到商場來。
(中時電子報)
關鍵字：美國、零售、裁員、關門、店面、Michael Kors、Radio Shack、Macy's
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