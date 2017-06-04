馮世寬為小英搭「救災舞台」 可惜跑錯攝影棚！
豪雨成災，軍方又再次成為亮麗的「主角」，蔡英文總統也意外成為軍方救災的「特別來賓」，大學講師周霖直指，國防部長馮世寬團隊還真懂得替主子「搭舞台」，只不過跑錯攝影棚了！
周霖表示，這位自稱100分的國防部長，外界大部分對他雖然都是肯定與正面的印象，但他個人形象是不是被肯定、是不是正面？這分數是由他的老闆團隊考核的，據說他的老闆團隊對他還頗為賞識，是來自於馮世寬懂得替主子「搭舞台」
周霖在東網評論指出，最近「漢光33號演習」，馮世寬替小英「舞台」搭得多漂亮！原本不舉行漢光實兵演習的，但就因為有些緣故，讓馮世寬緊急調整政策，用1個月的時間完成兵推及實兵演練，讓上任才1年的蔡總統過足三軍統帥的癮。
周霖點出，這一次，主角並不是馮世寬，而是馮世寬將舞台鎂光燈聚焦給蔡英文，讓蔡英文去視察軍方，他所搭的視導軍方救災指揮中心的舞台，表面上看來光鮮亮麗，但其實跑錯攝影棚了！因要讓民眾有感、讓官兵感動，最佳的視察場所就是災區，而不是防災協調中心。如今馮世寬沒出現在災區，卻派代理人參謀總長李喜明去，主角不現身，卻找配角來演戲，馮世寬救災舞台這齣戲，說實在的，演得不切實、也不得時！
(中時電子報)
文章來源：馮世寬的救災舞台！
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。