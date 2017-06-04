馮世寬為小英搭「救災舞台」 可惜跑錯攝影棚！

小英總統（後右）3日下午在國防部長馮世寬（後右2）陪同下，前往桃園視察第三作戰區災害應變中心。（總統府提供/中央社）

豪雨成災，軍方又再次成為亮麗的「主角」，蔡英文總統也意外成為軍方救災的「特別來賓」，大學講師周霖直指，國防部長馮世寬團隊還真懂得替主子「搭舞台」，只不過跑錯攝影棚了！

周霖表示，這位自稱100分的國防部長，外界大部分對他雖然都是肯定與正面的印象，但他個人形象是不是被肯定、是不是正面？這分數是由他的老闆團隊考核的，據說他的老闆團隊對他還頗為賞識，是來自於馮世寬懂得替主子「搭舞台」

周霖在東網評論指出，最近「漢光33號演習」，馮世寬替小英「舞台」搭得多漂亮！原本不舉行漢光實兵演習的，但就因為有些緣故，讓馮世寬緊急調整政策，用1個月的時間完成兵推及實兵演練，讓上任才1年的蔡總統過足三軍統帥的癮。

周霖點出，這一次，主角並不是馮世寬，而是馮世寬將舞台鎂光燈聚焦給蔡英文，讓蔡英文去視察軍方，他所搭的視導軍方救災指揮中心的舞台，表面上看來光鮮亮麗，但其實跑錯攝影棚了！因要讓民眾有感、讓官兵感動，最佳的視察場所就是災區，而不是防災協調中心。如今馮世寬沒出現在災區，卻派代理人參謀總長李喜明去，主角不現身，卻找配角來演戲，馮世寬救災舞台這齣戲，說實在的，演得不切實、也不得時！

(中時電子報)