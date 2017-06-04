C羅梅開二度 皇馬破連霸魔咒 第12座歐冠到手
歐冠盃從1992年改制為聯賽以來，從來沒有冠軍隊能衛冕成功的魔咒，今天在威爾斯卡地夫畫下句點。「銀河艦隊」皇家馬德里靠C.羅納多「梅開二度」，以4比1擊敗義甲冠軍尤文圖斯，衛冕成功也將賽史最多的冠軍紀錄推升到12座。
皇馬與尤文之戰被預期是矛盾之爭，開賽後尤文意外的上前搶攻，皇馬卻把握住第一波快攻，法國前鋒本澤馬中路策應，C羅分給後上的卡瓦哈立刻往禁區移動，接獲卡瓦哈的橫傳起腳推射，球還碰到尤文後衛波努奇的腳，略為改變方向打入門內。
落後的尤文沒有氣餒，第27分鐘左路吊中，阿根廷前鋒伊瓜因短傳，眼看禁區左側皇馬已有多名防守球員，曼祖基奇卻在背對球門的情況下，踢出精彩的倒掛金鉤射門，球越過皇馬門將納瓦斯的頭頂入網，將比分扳成1平。
第61分鐘，皇馬禁區外起腳遠射，尤文後衛勉強解圍，卡塞米羅跟進重炮遠射，球碰到尤文中場凱迪拉的腳改變方向，又精準打進球門左下死角，皇馬以2比1討回領先。
皇馬領先後局勢驟變，3分鐘後皇馬右前場就地反搶成功，莫德里奇在底線前起腳吊中，C羅心領神會搶前點墊射破網，將領先擴大為3比1。
尤文反攻無力，替補邊鋒夸德拉多還領到紅牌退場，皇馬終場前再下1城，以4比1鎖定4年內第3座歐冠金盃。
(中時電子報)
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