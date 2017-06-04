等你帶醜的成員來！藝聲黑SJ不夠連ELF也虧

藝聲以《冬眠》揭開序曲。（盧禕祺攝）

南韓天團Super Junior成員藝聲2日首度以個人身分來台會粉絲，不只帶來新歌《冬眠》、《今世唯愛》和《春天的陣雨》讓粉絲們聽得陶醉，還與被抽中的幸運E.L.F親密互動，甚至自行加碼或不按腳本地改變訪問內容，福利大放送，尤其不斷「黑」其他成員和E.L.F，讓全場笑聲連連。

藝聲時隔一年多來台，唱完開場曲《冬眠》後，便嘴甜地用標準中文「想念你們」、「我愛你們」向大家問好，主持人阿娟還另外教他「森77」的說法，藝聲不只現學現賣，還一併附上嘟嘴表情，萌翻台下。而SJ因每次來台總遇到下雨，向來被E.L.F戲稱是「雨男」，這回他的新專輯主打歌為《春天的陣雨》開唱當天剛好又下著暴雨，讓主持人阿娟替E.L.F冤喊大家為了來看他都「濕身」了，藝聲則機智回難怪大家看來比較性感，但隨後又搞笑稱台下有人故作性感狀，相當調皮。

而當阿娟提到ELF要等SJ全員回歸時，藝聲故意喊話大家今天明明是來看他，為什麼要等其他人，還要粉絲說出除了他以外最想見到成員的名字，沒想到還真聽到台下有人喊其他成員的名字，讓大家笑歪一片。

聊到新專輯概念時，藝聲突不按腳本說「大家感覺好像有點無聊」，甚至自己提議可以講一些關於自己的事，想和ELF像朋友一樣聊天。除了提到自己喝珍珠奶茶差點被噎死外，聽到大家推薦他吃臭豆腐，還半信半疑說大家想整他，不解問會不會有口臭，而阿娟則要他吃完找女生接吻就沒問題，藝聲便裝作不懂接吻是什麼，引來台下一片「ㄟ~」吐槽聲。

藝聲還化身心靈診療師，替ELF解決煩惱。（盧禕祺攝）

接著到了「心靈診療室」環節，藝聲選擇從「親情」開始，ELF提問好姊妹的狗狗過世了，不知該怎麼安慰他，未料藝聲竟妙回「你就成為他的狗吧」，惹得台下爆笑連連，不過，隨後他也認真說「悲傷隨著時間流逝可能會變淡」，但下秒又要提問ELF送朋友烏龜，「直到你朋友先離開世界，烏龜還不會先過去」，再度讓台下笑翻。另外有ELF問因為媽媽不小心摔到他買的近40張專輯，因此和對方吵架了該怎辦，藝聲雖一開始幫非故意的媽媽喊冤，但馬上又奸詐地說要媽媽賠10張，讓阿娟不禁讚他聰明「一來修復感情，二來刺激銷量」，不過，藝聲之後也暖心要粉絲買一張就好，要大家不用花那麼多錢。

友情方面則先是抽到一題ELF苦惱同事看完藝聲有參與演出的《Voice》後，也跟著愛上歐巴的問題，藝聲對此笑喊「是忌妒的化身嗎？你們想要獨占我嗎？」表示自己是大家的，要大家一起分享。接下來有ELF認為自己身邊沒有可以分享心事的好友，想問SJ怎麼一起走過12年的時間，藝聲便真誠說其實包含練習生時期，成員們其實已一起相處超過12年，雖然不是每個人都很要好，但因很了解對方就會試著去理解對方，表示同理心很重要，阿娟也趁機問藝聲在SJ裡和誰最不好，他則回不會討厭誰，就算有成員背叛或離開，也會希望對方過得好，一番成熟開導被大家狂讚中肯。

至於ELF最期待的愛情題，是大家很感興趣的「如何脫離母胎單身？」但藝聲聽完只說「我怎麼會知道呢，我也是母胎單身」，又惹得台下直呼「ㄟ~」，且還搞笑嗆FLF不知自己的問題在哪嗎，嗆聲好幾回後才說「請想想你們的處境」，原來ELF的問題是現已在和SJ戀愛，心裡當然容不下其他男人，藝聲也提醒ELF可以在SJ裡變心，但絕對不能外遇，搞怪調皮的解答，讓大家聽了還算滿意。

藝聲不斷黑SJ成員，連ELF也不放過，讓現場十分歡樂。（盧禕祺攝）

到了粉絲最期待的互動時間，進行了超級比一比和擲骰子送福利的活動，藝聲對於背後抱、深情對望、摸摸頭等舉動，雖看來有點彆扭，尤其背後抱就像想勒死對方似的，但他仍大方完成ELF的心願，甚至最後再加碼多抽一位ELF玩自拍，不過，待對方上台後，他竟還嫌棄沒有濾鏡APP軟體，讓大家全笑翻。

另外，SJ成員也分別錄影片幫藝聲打氣，而藝聲看完則笑說這次終於換他看這種加油影片，且依舊不改和哥哥弟弟們相愛相殺的模式，直虧他們很假，眼睛一直瞄來瞄去，還不忘調侃其他當兵成員，吐槽長的還可以的，舞跳得還可以地要退伍了，並得意表示因為圭賢入伍了，他在團內唱歌就要唱98%的分量，不過，最後還是提到之後會帶著其他「醜的」成員一起來台灣。

到了尾聲，藝聲還是愛開玩笑，故作認真說他要退休了，稱這次就是來宣布決定要退團SJ，但見ELF不買單還淡定喊會支持他，就又笑笑說講的都是廢話沒錯，最後便以大合照為此行畫下完美句點，事後藝聲也暖心地用中文在社群網站發文：「台灣ELF，見到你們開心到快要瘋掉了」，讓ELF感受到滿滿誠意，期待藝聲歐巴之後再與其他成員一起來台見台灣老婆。

(專題報導)