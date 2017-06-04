川普將阻柯米作證？ 康威表示...

被川普總統開除的前聯邦調查局（FBI）局長柯米8日將赴參院情報委員會作證。(圖片取自美聯社)

被川普總統開除的前聯邦調查局（FBI）局長柯米8日將赴參院情報委員會作證，但事件恐怕隨時生變，有白宮官員稱，不知道川普總統是否運用「行政特權」阻止柯米去作證，倘若他採取此一舉動，勢必引發政治風暴。

5月初突然被美國總統川普（Donald Trump）革職的聯邦調查局前局長柯米（James Comey）將出席參議院情報委員會作證。由於該委員會一直調查俄羅斯干預2016年美國大選，認為柯米可能因為深入調查川普的通俄醜聞才被開除。

白宮顧問凱莉安‧康威接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時，對於外界質疑川普是否會動用「行政特權」阻止柯米去作證，她暗示川普會允許柯米作證。她說：「我們會跟全世界一起注意柯米局長作證。」不過當記者問她，川普是否將援引行政特權阻止柯米作證時，她又說：「總統會做決定。」

先前報導指稱川普和柯米在對話時向他施壓，要求他不要追查前任國家安全顧問佛林和俄羅斯的關係，川普此舉被外界抨擊是妨礙司法。外界相信此次聽證會柯米將被問及，川普是否曾要求他放棄調查前國安顧問弗林（Michael Flynn），以及川普團隊其他成員在通俄事件上的角色。

(中時電子報)