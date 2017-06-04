不斷更新》豪雨襲台 6／4全台停班停課一覽

梅雨下不停，荖濃溪暴漲，水流洶湧。(郭韋綺翻攝)

豪雨襲台，造成多處地區淹水、道路坍方，今日仍有部分處地區停班停課，根據行政院人事行政總處公佈，今雲林縣、南投縣已達停止上班及上課標準、台中市、嘉義縣、高雄市也有部分地區達停班課標準。

● 6／4全台停班停課狀況如下：

台中市: 新社區、和平區: 今天已達停止上班及上課標準。

雲林縣: 今天已達停止上班及上課標準。

南投縣: 今天已達停止上班及上課標準。

嘉義縣: 阿里山鄉: 今天已達停止上班及上課標準。

高雄市: 六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區: 今天已達停止上班及上課標準。

(中時電子報)