刺青後不理警告 男子身亡

這名男子身上多處刺青，而這次讓他喪命的是在右腿刺青後才幾天，就到不清潔的水域去游泳，引發感染。(照片取自cnn.com)

美國德州一名男子剛刺青完不久便不理有關的刺青護理警告，跑到墨西哥灣去游泳，之後便因感染住院治療，最終不治。

CNN報導指出，31歲的德州男子在右腿上刺青後5天，便前往墨西哥灣游泳，不料3天後雙腿和雙腳疼痛不堪，於是前往位德州拉斯的帕克蘭紀念醫院就醫。該男子的症狀還包括發燒、發冷，刺青的地方還有全身多處起疹子。

一般在刺青完之後，刺青師傅都會警告顧客，一定要保持刺青處的清潔和乾爽，將其覆蓋避免感染。其中刺青完首要避免做的事，就是讓刺青處泡水，包括洗澡也只能迅速的沖涼。當刺青後貼的繃帶取下後，也應該擦上抗菌藥膏作為保護，直到傷口完全癒合為止。

醫生表示，當刺青等於是在皮膚開了一個傷口，也宣告細菌有可能從這裡進入你的身體，而刺青的範圍愈大，身體受到感染的機會也愈大。

CNN報導指，這名刺青喪命的男子在刺青傷口尚未完全康復就到不清潔的水域游泳，犯了刺青警告的一大忌。研究這個案例的研究人員透露，該名拉美裔患者出現初期的敗血性休克現象，而且病情發展得極快，從皮膚顏色變深、出現瘀青和皰疹，接著腿上還留出膿液，是很典型這類感染的症狀，其腎功能也受損。

再加上該男子因為每天喝12盎司的啤酒導致患有長期肝病，到院後醫生立即將他接上呼吸器幫助他呼吸，並施以強效的抗生素，但最終仍就不治。

這宗案例上周公布在醫學叢刊《BMJ Case Reports》。經測試證實該男子是感染了創傷弧菌（vibrio vulnificus）。這種細菌俗稱海洋弧菌，是一種棲息於海洋中的細菌。美國疾控中心CDC估計，每年在美國約有8萬宗創傷弧菌感染個案，其中死亡個案約100 宗。

(中時電子報)