川普退巴黎協定 幕後黑手指是這公司
美國總統川普宣布美國將退出《巴黎氣候協定》，在國內外引起的抗議聲音不絕於耳，前美國總統歐巴馬(Barack Obama)更發表聲明批評這會傷害美國，使美國成為世界上少數拒絕未來的國家之一。有民主黨人直言，川普退出協定的幕後黑手是從事化工的科氏企業（Koch Industries），因為退出巴黎協定，可讓公司不受嚴格的環境條例管制，有利其事業發展。
民主黨參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）前日批評，川普為化石燃料工業，以及否認氣候變化的科氏企業服務，退出協定是出賣國家，另一民主黨參議員萊希也認同，指川普此舉為了滿足億萬富豪及特別利益關係。
據了解，科氏企業由大衞科赫及查理斯科赫持有，業務遍及石油開採、化工、化肥等，產生不少污染物，對環境竟造成影響。但以年度收入來計，是美國第二大的私人持有企業。
據傳川普政府多人都與科氏企業有密切關係，包括副總統彭斯、環境保護署署長普魯特，所以一但美國退出《巴黎氣候協定》後將放寬有關排放的法規，讓多年來向不少政黨捐獻的科氏企業，可獲得極大的利益。哥倫比亞大學教授薩克斯更稱：「他們買通共和黨的高層，川普只是工具。」這是科赫兄弟部署20年得來的勝利。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。