川普退巴黎協定 幕後黑手指是這公司

美國總統川普宣布美國將退出《巴黎氣候協定》，在國內外引起的抗議聲音不絕於耳，現在更有人指背後黑手是柯氏企業。(圖片取自美聯社)

美國總統川普宣布美國將退出《巴黎氣候協定》，在國內外引起的抗議聲音不絕於耳，前美國總統歐巴馬(Barack Obama)更發表聲明批評這會傷害美國，使美國成為世界上少數拒絕未來的國家之一。有民主黨人直言，川普退出協定的幕後黑手是從事化工的科氏企業（Koch Industries），因為退出巴黎協定，可讓公司不受嚴格的環境條例管制，有利其事業發展。

民主黨參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）前日批評，川普為化石燃料工業，以及否認氣候變化的科氏企業服務，退出協定是出賣國家，另一民主黨參議員萊希也認同，指川普此舉為了滿足億萬富豪及特別利益關係。

據了解，科氏企業由大衞科赫及查理斯科赫持有，業務遍及石油開採、化工、化肥等，產生不少污染物，對環境竟造成影響。但以年度收入來計，是美國第二大的私人持有企業。

據傳川普政府多人都與科氏企業有密切關係，包括副總統彭斯、環境保護署署長普魯特，所以一但美國退出《巴黎氣候協定》後將放寬有關排放的法規，讓多年來向不少政黨捐獻的科氏企業，可獲得極大的利益。哥倫比亞大學教授薩克斯更稱：「他們買通共和黨的高層，川普只是工具。」這是科赫兄弟部署20年得來的勝利。

(中時電子報)