倫敦橋貨車衝撞人群 傳多人受傷

一輛貨車3日晚在倫敦塔橋附近衝入人群，造成多人受傷。(圖片取自BBC)

英國倫敦橋當地時間3日晚發生貨車衝撞行人意外，當地警方已緊急疏散人群，倫敦警方表示正在處理這一事件，目前人員傷亡情況不詳，傳有多人受傷。

英國廣播電視台（BBC）報導，目擊者表示一輛白色貨車偏離車道衝撞約5到6人，行駛速度約時速80公里，現場已有武裝警察，倫敦交通局則已封鎖倫敦橋兩側，據報駕駛為男性，已被上銬逮捕。

(中時電子報)