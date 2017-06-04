美稱攔截測試成功 北韓嗆可悲錯誤
北韓近日無視國際壓力多次試射飛彈，展現武裝實力，造成朝鮮半島局勢緊張，不過美軍也不是省油的燈，上月30日首次成功測試洲際飛彈攔截技術，並形容是美軍的「重要里程碑」。對此北韓人民戰略軍發言人指，美國此舉是可悲的錯誤，並不會成功攔截到北韓的核武，又稱這標誌着美國對北韓發動核戰已進入最後準備。
戰略軍發言人昨日向朝中社表示，如果美國認為這樣的導彈攔截系統能夠阻止人民軍戰略部隊，那麼他們很可悲。更強調美國認為其攔截技術可防範北韓的核攻擊，是大錯特錯的想法，他說：「這個冒險的舉動顯示美國對北韓發動核戰的準備已進入最後階段，證明北韓發展核武自衞是合理的。」
(中時電子報)
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