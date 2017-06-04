誇張演技騙紅牌 皇馬奪冠他卻被罵翻

皇馬隊長拉莫斯（下）以飛鏟阻止尤文邊鋒夸德拉多的右路突破。（美聯社）

「銀河艦隊」皇家馬德里隊長拉莫斯（Sergio Ramos）驕傲舉起隊史第12座歐冠金盃，卻也在社群網站上被鄉民罵翻。因為他在歐冠決賽終場前，以誇張演技讓尤文圖斯邊鋒夸德拉多（Juan Cuadrado）被紅牌罰下，被形容為足球之恥。

皇馬今天以4比1擊敗尤文奪冠，表現實至名歸。但當他們以3比1領先至第83分鐘時，拉莫斯以一記飛鏟阻止夸德拉多的右路突破，把球擋出了界外。

拉莫斯與夸德拉多輕微接觸後，突然誇張倒地假裝被對手侵犯。（美聯社）

夸德拉多走過去撿球要擲邊線球，與拉莫斯交錯時「輕微」接觸，結果拉莫斯竟然誇張倒地。夸德拉多已有1張黃牌在身，拉莫斯的假摔動作明顯有針對性，偏偏德籍裁判布瑞區（Felix Brych）不明就裡，掏出第2張黃牌將夸德拉多罰下。

夸德拉多（右）被德籍裁判以紅牌罰下。（美聯社）

兩球落後的尤文只剩10人應戰，拉莫斯弄來的這張紅牌，的確澆熄了對手最後反撲希望，皇馬隨即攻入錦上添花的第4球。但拉莫斯的舉動令許多球迷難以苟同，還有人在推特上po出纏滿繃帶的中傷照片，譏諷如果那樣輕微的碰撞都能受傷，拉莫斯早該重傷送醫，哪能在頒獎典禮舉起歐冠的大耳盃。

(中時電子報)