6縣市超大豪雨特報 今下半天後降雨由南往北趨緩

今天氣仍然不穩定，中部以北地以及各地山區，仍有大雨或豪雨以上等級降雨發生的機率。(本報系資料照)

氣象局仍針對全台發布警報，6縣市超大豪雨特報。(圖截自中央氣象局)

連日暴雨造成多處嚴重災情，今滯留鋒面仍在台灣上空徘迴，加上西南氣流影響，天氣仍不穩定，各地仍有陣雨或雷雨發生，特別是中部以北地以及各地山區，仍有大雨或豪雨以上等級降雨發生的機率，不過預計白天之後此道滯留鋒面將逐漸北移，在下半天之後降雨可望由南往北逐漸趨緩。

中央氣象局發布警報，台中、高雄、雲林、嘉義、南投、屏東六縣市超大豪雨特報，其他地區也有大雨到大豪雨特報，提醒民眾今外出時仍要注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，且避免前往山區活動。溫度因為降雨的關係，北部及宜花高溫約25至度，中南部及台東約29到32度左右。

明天開始鋒面逐漸減弱遠離，不過水氣仍多，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，不過雨勢會逐漸趨緩，到了周二將轉為較為悶熱的天氣型態，白天高溫都會在30度以上

另外，在西南氣流影響下，西半部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至9級左右強陣風，沿海地區並有較大風浪。

空氣品質方面，今各地及離島地區空氣品質為良好等級。

(中時電子報)