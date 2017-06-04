6月4日各報頭版要聞

重點要聞

鋒面回馬槍 暴雨再炸北台

滯留鋒面與西南氣流帶來旺盛梅雨，北中南部輪流遭轟炸。昨鋒面使出「回馬槍」，北部地區再灌進大量雨水。中央氣象局表示，影響將持續到今日上半天，中部以北及南部山區，仍可能出現豪雨等級以上雨勢，直到周一雨勢才趨緩。

強降雨又猛又急 防災考驗政府 前瞻整治水患 投入1500億

暴雨襲台凸顯「不淹水」的重要性，行政院所提前瞻計畫，其中5大項目之一「水環境」建設，在106至113年特別預算經費2507.73億元，大部分皆新興項目。副閣揆林錫耀說，其中一半以上經費用在整治水患，預定投入逾1500億元。

總統神隱？ 府：視察應變中心

2009年八八風災時，當時的民進黨主席蔡英文批評馬英九總統，「不坐車卻搭直升機南下勘災，無法體會災民痛苦。」但這次豪雨成災，蔡英文也尚未慰問災民，算不算神隱？府發言人林鶴明昨天強調，救災跟應變狀況是全國性的，「總統在應變中心聽取相關情形，我想這是目前最適當的方式。」

重點要聞

恐怖山洪 吞5宅 2天奪4命 狂雨今回虐中北部

梅雨鋒面前天狂轟北台灣後，昨凌晨轉襲中南部，造成雲林縣多處淹水，一片汪洋，斗南恩惠老人長期照顧中心水淹50公分高，緊急撤離57名老人，南投縣信義鄉和社溪山洪暴發，有5戶地基被淘空，翻落溪水，幸無傷亡，高雄山區撤離3千多人。總計2天暴雨共造成4死、2失蹤、35傷、15人受困。氣象局提醒，鋒面昨晚北移，預測今鋒面仍在北部上空，中部以北恐有大豪雨，民眾應做好防災準備。

悚 狠弟弒兄 斬掌焚屍 詐死躲避通緝 手段兇殘「沒天良」

真是心狠手辣！台中市因詐欺通緝的林姓男子，以利刃割頸殺害長他8歲的胞兄後，再割斷雙掌焚屍，並將自己駕照塞入胞兄口袋內，企圖讓外界認為他已死亡，警方懷疑林男「詐死」，前天將他逮捕，他矢口否認犯案，警已送DNA比對身分，並依殺人罪聲押，檢警研判林嫌為逃避詐欺案1年多徒刑，找哥哥當「替死鬼」，也不排除林嫌有詐領保險金意圖，對其兇殘行徑痛斥：「沒天良！」

親家變仇家 狂賣華南金14萬張 新光進帳20億元

親家變仇家？華南金與新光金兩大豪門聯姻生變，讓新光金旗下的新光人壽，近年來一路減持華南金股票，從2011年的6.55％，今年只剩下1.93％，為新壽持股華南金近12年以來最低水位，尤其近1年更大舉出脫14萬張股票，帳面就進帳20億元，外界不免聯想與二代王子林知延、公主吳欣盈婚變，公主展開復仇有關。

重點要聞

勘災遭里長、災戶開砲 林全：前瞻要重新檢討

行政院長林全昨天到新北、基隆勘災，被里長和受災戶嗆「未作好堤防害里內淹水」，還有民眾批作秀。林全說，對水環境問題，前瞻計畫要重新檢討；目前進行中的河流整治方案，也要檢討是否禁得起未來強降雨的考驗。

洪秀柱若七月辭 吳敦義不會提前上任

國民黨主席交接陷僵局，現任主席洪秀柱近日拋出，若主席當選人吳敦義仍不願「達成提前交接共識」，將主動宣布七月請辭，最快周三常會攤牌。吳敦義幕僚回應，洪秀柱若提前請辭，應由副主席代理黨務，吳敦義不會提前上任。

立院會期檢討 國民黨團蛻變、死守 逼綠營進臨會

立法院第九屆第三會期上周結束，儘管國民黨團人數居於劣勢，卻奮力抵擋像是年改等重要法案，國民黨團坦承，這個會期很累、很辛苦，但經過磨合後，國民黨團也展現戰力。回顧過去兩會期，爭議法案如不當黨產條例、促轉條例、一例一休的勞基法等，國民黨團因人數少，在委員會審查時皆退席抗議，反而直接讓草案完成初審，交付院會協商。不過，這次審查年改與前瞻條例過程中，藍營分別採文攻、武鬥，且戰術奏效，成功迫使綠營拉長戰線，延至臨時會才能處理。

重點要聞

少子化、人才外流 台灣陷缺才4大危機

少子化與人口老化早成為我國國安問題，且近十年來人才不斷外移，台灣正陷入缺才四大危機，包括人才逆差擴大、高出低進惡化、工作人口下滑及人才赤字全球最嚴重，不僅阻礙產業轉型升級，更無法解決低薪困境。

自家人有異見 鬆綁外籍人才卡立院

台灣人才留不住，外國人來台工作又遭遇諸多不便利，為了友善外國人在台工作環境，也協助根留台灣企業打天下的人才需求，國發會推出「外國專業人才延攬及僱用法草案」，但因草案十九條開放「尋職簽證」及二十條延長「實習簽證」，除引起勞團反彈外，連少數執政黨立委也有「異」見，要拚六月臨時會通過難度高。國發會副主委龔明鑫強調，將持續溝通與協調，只盼儘早通過此草案。

美國防部長保證 續軍售台灣

美國國防部長馬提斯三日在亞洲最大年度安全會議「香格里拉對話」演說指出，「美國國防部仍堅定致力與台灣及其民主政府合作，提供其必要的防衛軍備，此為符合台灣關係法所闡述的義務」。此言不僅駁斥了美國媒體近期揣測，川普政府為聯合中國對付北韓，將擱置對台軍售的報導，也是該區域安全論壇自二○○二年舉辦以來，台灣首度被美國代表提及。

(中時電子報)