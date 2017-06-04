韓瑜曾遭性騷撒精液 哭「沒人要救我」
韓瑜近來因參演新八點檔《一家人》受訪，但媒體焦點圍繞在她離婚事上，她接受訪問時坦言離婚「是人生汙點」，曾擔心未來感情不順遂，但還好現在韓瑜已經想開。不過先前女作家林奕含遭誘姦的消息曝光後，韓瑜也曾分享過去自己遭性騷的經驗，她近來受訪時提及國中曾被色狼磨蹭噁撒精液，卻讓她瞬間淚崩。
韓瑜談離婚很堅強，可談到遭性騷的經驗卻止不住淚水。她在接受《聯合報》專訪時透露，國中搭公車時曾被男人在背後磨蹭甚至撒精液，讓她覺得自己超丟臉，可讓她更心寒的，是有同車女乘客見狀後，眼神卻是難堪、把臉撇過去，讓她難過直說「沒有人要救我。」
不過回想起這段故事，韓瑜也強調自己絕非要討拍，認為說出來是一種療傷過程，希望做錯的人能受懲罰、受害者能得到救贖。至於和孫協志離婚一事，韓瑜則說曾會覺得那是人生汙點，更擔心之後感情不順、嫁不出去，可現在她已經看開，儘管不排斥新戀情，但韓瑜已經認清，生活上還是要多愛自己一些。
(中時電子報)
關鍵字：韓瑜
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