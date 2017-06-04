MLB》單局狂炸4轟！洋基完封藍鳥

賈登納開轟領頭，洋基睽違4年再度演出單局4轟戲碼。(美聯社)

洋基昨投手群慘挨3轟，2分之差不敵藍鳥，不過藍鳥僅高興一個晚上，兩隊4日系列賽第三戰，洋基隨即用全壘打討回顏面！在3分領先時，8上賈登納(Brett Gardner)先轟陽春炮，接著哈利岱(Matt Holliday)、卡斯楚(Starlin Castro)、桂格瑞斯(Didi Gregorious)更是演出3連轟，一舉打趴藍鳥，率洋基7比0完封藍鳥。

(中時電子報)