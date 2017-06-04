把煙火當爆炸！歐冠聯賽決賽 球迷踩踏釀200傷

踩踏事件現場一片狼藉。(美聯社)

Panic Moment in San Carlo Square in Turin | Human Avalanche in Italy during UCL Final

義大利足球隊尤文圖斯（Juventus）對上西班牙皇家馬德里的歐冠決賽中，突發巨響，引起在義大利聖卡洛廣場（Piazza San Carlo）觀賽的球迷恐慌，不少人遭推倒踩傷，估約200人受傷。

綜合外媒報導，比賽前10分鐘有人施放煙火，現場傳出巨響，當時在觀賽的球迷以為恐攻，開始驚慌逃竄，互相推擠、踩踏，使現場陷入混亂，尖叫聲此起彼落，有不少球迷因此濺血受傷。

現場民眾向記者表示，聽到爆炸聲後，大家拚了命地想逃離廣場，不少孩子、父母被人潮沖散，「過了數分鐘後，我們心有餘悸，那個聲音真的像炸彈爆炸」。

(中時電子報)