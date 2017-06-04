MLB》勝投獻亡友！馬林魚沃奎茲投出無安打
馬林魚投手沃奎茲今日終於爆發了！4日在主場的比賽，沃奎茲不僅獨力完封響尾蛇、飆出10次三振，還投出了聯盟本季首場無安打比賽，率隊以3-0擊退響尾蛇。沃奎茲更表示要把此勝獻給他的亡友，前皇家隊投手范圖拉。
今年加盟馬林魚的沃奎茲原本被寄予厚望，還榮膺開幕戰先發，但開季0勝7敗、4.44自責分率的成績讓人看不出他的價值。直到上月底沃奎茲繳出首勝，今日再以98球完封響尾蛇，展現出完全不可阻擋的霸氣；他全場僅投出兩次保送，這兩個幸運上壘的打者最後都被隊友的雙殺打解決，形成變相的「27上27下」。
比賽一開場，響尾蛇馮提斯(去年也在皇家隊)擊出滾地球，跑壘時撞倒補位一壘的沃奎茲，沃奎茲在地上滾了一圈後起身，所幸沒有受傷，響尾蛇的惡夢亦就此開始。魚軍隊友很幫忙，波爾與歐蘇納幫沃奎茲敲回3分，全隊9支安打，沒有出現失誤。
前皇家投手范圖拉(Yordano Ventura)今年1月在家鄉多明尼加車禍去世，同胞兼隊友的沃奎茲十分悲痛。今日正逢范圖拉26歲冥誕，沃奎茲賽前就宣稱要為范圖拉而戰，他果然以精采絕倫的表現向亡友致敬。「永遠懷念我的摯友范圖拉。」賽後沃奎茲也悼念無緣並肩作戰的費南德茲(季外船難過世)，他說：「費南德茲與范圖拉，他們正在天上看著呢，我今日把這場勝利獻給他們。」
沃奎茲目前2勝7敗，自責分率降至3.79，近10戰獲得7勝的馬林魚似乎出現復甦的跡象。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。