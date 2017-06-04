MLB》勝投獻亡友！馬林魚沃奎茲投出無安打

馬林魚投手沃奎茲(右)賽後被隊友波爾淋冰桶祝賀。(美聯社)

馬林魚投手沃奎茲今日終於爆發了！4日在主場的比賽，沃奎茲不僅獨力完封響尾蛇、飆出10次三振，還投出了聯盟本季首場無安打比賽，率隊以3-0擊退響尾蛇。沃奎茲更表示要把此勝獻給他的亡友，前皇家隊投手范圖拉。

今年加盟馬林魚的沃奎茲原本被寄予厚望，還榮膺開幕戰先發，但開季0勝7敗、4.44自責分率的成績讓人看不出他的價值。直到上月底沃奎茲繳出首勝，今日再以98球完封響尾蛇，展現出完全不可阻擋的霸氣；他全場僅投出兩次保送，這兩個幸運上壘的打者最後都被隊友的雙殺打解決，形成變相的「27上27下」。

比賽一開場，響尾蛇馮提斯(去年也在皇家隊)擊出滾地球，跑壘時撞倒補位一壘的沃奎茲，沃奎茲在地上滾了一圈後起身，所幸沒有受傷，響尾蛇的惡夢亦就此開始。魚軍隊友很幫忙，波爾與歐蘇納幫沃奎茲敲回3分，全隊9支安打，沒有出現失誤。

前皇家投手范圖拉(Yordano Ventura)今年1月在家鄉多明尼加車禍去世，同胞兼隊友的沃奎茲十分悲痛。今日正逢范圖拉26歲冥誕，沃奎茲賽前就宣稱要為范圖拉而戰，他果然以精采絕倫的表現向亡友致敬。「永遠懷念我的摯友范圖拉。」賽後沃奎茲也悼念無緣並肩作戰的費南德茲(季外船難過世)，他說：「費南德茲與范圖拉，他們正在天上看著呢，我今日把這場勝利獻給他們。」

沃奎茲目前2勝7敗，自責分率降至3.79，近10戰獲得7勝的馬林魚似乎出現復甦的跡象。

(中時電子報)