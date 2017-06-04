皇馬戳破尤文罩門 衛冕歐冠實至名歸

皇馬球星C羅（右）在歐冠決賽梅開二度，生涯歐冠進球推升到105顆。（美聯社）

賽前被認為勢均力敵的歐冠決賽，最後竟以一面倒的4比1作收。儘管尤文圖斯堪稱歐洲本季最穩定的球隊，鋒線陣容卻還不夠完整，但也只有皇家馬德里的實力與經驗，能把尤文打回原形，衛冕實至名歸。

尤文連3年稱霸義甲聯賽與義大利盃，國內無人能敵，而在今天的決賽之前，他們在本季歐冠不曾落敗、僅失3球，只有落後過一次。而只要在比賽中取得領先，由傳奇門將布馮領銜的尤文防線很少給對手機會，勝利手到擒來。

尤文圖斯當家前鋒伊瓜因（左）並不以速度見長。（美聯社）

然而，尤文當家射手伊瓜因本季雖在各項賽事攻入可觀的32球，但他並不是有速度和突破能力的前鋒，另一位資深前鋒曼祖基奇本季轉型以左邊鋒為主，也不以速度見長。

當尤文需要搶分打快攻的時候，其實他們真的沒有合適的候補前鋒。不像皇馬的威爾斯快刀貝爾在傷癒復出後雖未先發，但若戰況需要，他替補上場也能替皇馬提升速度。

傷癒復出的貝爾在板凳待命，扮演皇馬的重要伏兵。（美聯社）

當尤文今天決賽以1比3落後時，翻開替補名單，會發現他們甚至沒有正牌的前鋒可換，總教練阿萊格利也不敢破格登錄千禧年才出生的小將肯恩（Moise Kean）。右邊鋒夸德拉多是尤文少數能運用的進攻選項，但他上場後表現平平，最後還被紅牌罰下，成為壓垮尤文的最後一根稻草。

皇馬隊長拉莫斯以誇張演技讓夸德拉多吃到紅牌，手段雖有爭議，卻也點出大賽經驗這個勝負關鍵。夸德拉多若非上場後先領一張無謂的黃牌，拉莫斯哪有假摔騙紅牌的空間？

尤文門將布馮在歐冠決賽丟的前兩球，都是被自家人碰到後改變方向折射入網。（美聯社）

皇馬開賽前20分鐘僅有1次射門，就由C.羅納多先馳得點，他們在大賽的把握能力，不會給尤文任何僥倖的機會。偏偏幸運女神也不眷顧尤文，前兩顆失球都因折射改變方向，令布馮徒呼負負。

反攻籌碼有限，二度落後的尤文也亂了章法，失掉第2球後才過3分鐘，他們在左後場解圍準備發動反擊，但接應的曼祖基奇沒有積極接球及卡位，讓皇馬反搶成功，在攻守轉換之際，C羅已經殺入禁區準備接應，尤文中場皮亞尼奇卻沒跟上，高手過招，轉瞬間勝負就已決定。

(中時電子報)