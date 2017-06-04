慎！這些旅遊事 別PO在社群網站
旅遊時拍照打卡與好友分享美食、美景，對熱衷社群網站使用者來說就像家常便飯。不過，要小心的是，網路普及化也使得個人隱私潛在風險提高，其中有幾件事最好不要公開在社群網站。
網路時代帶來便利性生活，但無形中也為個資安全帶來潛在危險。你曾在出國度假時於臉書、Instagram秀機票打卡照嗎？資安專家就曾告誡登機證上條碼可能洩漏個資，有心人士藉此竊取旅客姓名、出發地、目的地等航空資料並非難事。
且出遊期間打卡、公開假期計劃也可能讓竊賊有機可趁，使對方得知住戶離家遠行，尤其若是曾標記住家位置，更是提供一個讓人闖空門的機會。根據美國智庫皮尤研究中心(Pew Research Center)過去調查，以青少年使用社群網站情況為例，就有超過7成用戶會於網路公開真實姓名、生日、居住城市等訊息。
(中時電子報)
關鍵字：社群
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