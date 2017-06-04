都知道河水暴漲了... 鐵人三項照辦挨轟

鐵人三項游泳項目。（資料照/示意圖,非新聞中提及的比賽）

鐵人三項運動協會在臉書上PO出公告，表示游泳項目更改了分齡組游泳項目路線及距離。(圖截自中華民國鐵人三項運動協會 - CTTA臉書)

連日暴雨釀災，不少地方出現淹水、溪水暴漲等情形，而今日在新北市貢寮區舉行的鐵人三項活動卻照常舉辦，游泳項目僅更改路線及距離，讓不少人留言質疑主辦單位為何不延期舉辦。

鐵人三項運動協會在臉書上PO出公告，表示因豪雨影響，雙溪河水暴漲、流速增強，為維護選手安全，更改了分齡組游泳項目路線及距離，公告內容指出，「游泳下水處為岸邊舞台右側沙灘」、「選手須沿岸邊5公尺內順流而下(以8座浮台連線為準)，在150公尺處大浮球前上岸，然後跑步至轉換區」、「水溫22-23度，可穿著防寒衣，可攜帶魚雷浮標。」最後表示不便之處敬請見諒!

對此，網友紛紛留言砲轟，認為主辦單位都體認到河水暴漲、流速增強了，為何還不承擔天災造成延期或取消的影響，明知天氣惡劣卻還要硬辦，漠視選手安全，出了事誰要負責?

(中時電子報)