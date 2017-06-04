豪雨成災作秀神隱 侯漢廷：政府不是養豬場
受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨肆虐台灣，各地傳出災情，釀2人死亡、1人失蹤、5人受傷、15人受困，全台農產損失2150萬元。新黨新思維中心主任侯漢廷表示面對那些作秀的、神隱的、推卸責任的、講幹話的官員立委，只想送他們一句台詞：「政府不是養豬場，不能養這些只糟蹋老百姓糧食的懶豬。」
侯漢廷表示沒有指名道姓請勿對號入座，但若將「作秀」關鍵字搜尋，就可以看到一些報導。例如：行政院長林全基隆大武崙視察勘災，過程中遭民眾當面嗆聲，大罵「作秀！基隆不歡迎你！」，並說「勘災就勘災，找來那麼多大批警力阻礙交通幹嗎？」根本是擾民。
另外，時代力量立委黃國昌2日勘災，因為沒有撐傘、穿雨衣導致全身濕透，被網友質疑「作秀」。3日勘查新北市萬里區淹水戶災情，仍不穿雨衣、雨鞋，穿登山鞋一腳踩進爛泥巴中。兩日來的畫面逗趣遭網友KUSO。
至於網友對侯漢廷說的「政府不是養豬場」表示「豬吃餿水豆餅養大了都還有靈性，對主人都還有感情頗懂人性的，是隻聰明的家畜，反觀人民納稅養這些政府官員，只會浪費糧食不務正業，坐享高官大位領高薪俸祿比畜牲還不如」。
另有網友認為「在現在這個年代，用豬或狗來形容政客或官員，已經是對豬跟狗的一種污辱了。」、「當你們選了頭豬當總統，就別跟牠談政見與理念，因為牠關心的只有飼料」、「奇怪，請問國防部，像黃國昌這樣的體魄，這樣的身手，為什麼可以不用當兵？跟陳水扁同一個表演補習班出來的嗎？」、「政府怎麼能跟豬比，太失言了！豬可以讓人民肚子飽，政府可讓人民肚子餓」。
(中時電子報)
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