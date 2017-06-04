大陸也有暴雨！藍色預警涵蓋湖北廣東等12省

大陸發布暴雨預警，最強雨勢集中在湖北與廣東。(圖/大陸中央氣象台)

台灣遭遇17年來最大暴雨襲擊，造成各地慘重災情。對岸的中國大陸今天(4日)也對多地發布藍色暴雨預警，範圍擴及12省。

大陸中央氣象台訊，6月4日08時至6月5日08時，大陸西北地區東部、黃淮西部、西南地區東部、江漢西部、江南南部、華南北部等地的部分地區有大雨，其中陝西東南部、河南西部、重慶北部、四川東部、湖北西部、貴州東北部、湖南西北部和南部、江西南部、福建西南部、廣西北部、廣東北部和東部、台灣等地有暴雨，局地有大暴雨（100～120毫米）。

上述部分地區並伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣，最大小時雨強可達20～50毫米，局部地區超過60毫米。

(中時電子報)