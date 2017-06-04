暴雨轟炸南台灣 高雄桃源7民宅遭大水沖毀
暴雨轟炸南台灣，梅雨鋒面挾帶西南氣流帶來豪大雨，高雄山區今(4)降雨驟增，荖濃溪水持續暴漲，湍急的洪水漫溢堤岸，不斷沖刷掏空，造成桃源區勤和里7棟房屋遭大水沖毀，所幸居民緊急逃難，無人員傷亡，相較8年前莫拉克風災，也是同樣的暴雨場景，許多人深埋的陰霾又再度浮現出來。
受到荖濃溪水淘洗沖刷下，昨(3)南橫公路92K路斷，勤和里以北的復興、拉芙蘭、梅山3里成為孤島，但雨仍下不停，溪水溢出堤防，沖毀勤和里的7棟民宅，陸軍第八軍團四支部運輸兵群及陸指部特勤中隊上午6時許獲報，派遣15名兵力及車輛協助民眾撤離，前往地勢較高的場所避難。
眼見房屋遭沖走的江姓屋主心有餘悸說，當年莫拉克風災也是在2天內降下上千毫米雨量，造成荖濃溪暴漲沖毀房屋，這次梅雨鋒面帶來的雨量，簡直有過之而無不及。
公路總局甲仙工務段長王慶雄表示，受大雨影響，南橫公路92K路段災情持續擴大，影響搶修的進度，他並呼籲，由於氣象局已發布鋒面滯留，仍有大雨特報，雨天視線不佳、山區落石多，建議用路人這段期間非必要，應避免進入山區道路，以確保自身安全。
(中時)
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