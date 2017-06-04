談李明哲事件 柯P：世界大國應守文明規範
今天是六四天安門事件28年，蔡英文總統將會發表談話，其中也會呼籲大陸以文明方式處理李明哲案。對此，多次對李明哲案發表看法的台北市長柯文哲今早重申，不會干預大陸司法，但還是要呼籲他們遵守國際規範、程序正義。
柯文哲指出，李明哲案他講過很多遍，要逮捕可以，但是不管24小時、48小時，要把人拎出來給大家看，宣布為什麼逮捕等，這是程序正義。大陸現在已經成為世界大國，應該遵守文明世界的規範，否則外界會覺得「你怪怪的」。
另外，今天下午大陸民運人士王丹將在北市議會舉辦座談會，媒體詢問柯文哲是否會對六四事件提出自己的看法？柯僅說，不會，每天事情很多，都做不完，像今天要頒市長獎，就要從早上頒到晚上。
(中時)
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