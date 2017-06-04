太陽花連陰毛都沒有！盤點李敖10大「驚」句

李敖語不驚人死不休，時常說出搶盡新聞版面的「驚」句。（圖/中時資料照）

82歲作家李敖身體堪慮，先前自爆長腦瘤、僅剩3年壽命，兒子李戡日前還發表「李敖在鬼門關前走一遭」一文，稱父親因急性肺炎一度住進加護病房，幸後來病況改善，現已轉入普通病房。談起李敖，他是個多產作家、前立委，也是個時常針砭時事的政治評論員，他作風豪邁、措詞犀利，一開口就出「驚世狂語」，但也正因如此，李敖一生雖傳奇多彩，卻始終伴隨巨大爭議。

以下為李敖十大「驚」句統整：

1. 「太陽花連陰毛都沒有」

李敖表態反服貿，但卻猛轟太陽花學運，曾諷學生是「媽寶」、「剛長尾巴的小蝌蚪」、「連陰毛（陰謀）都沒有」，還說「學生壞蛋不可怕，學生混蛋最堪憂」、「台灣民主是假的」等語。李敖接受記者採訪時表示，「太陽花學運學生搞不懂台灣定位，兩岸認知錯亂，學運領袖底牌竟是『一邊一國』，完全不知道自己是老幾」！

2.「柯文哲是笨蛋，郭台銘像癟三」

2014年台北市長選舉，李敖完美發揮大砲性格，先批政治世家連勝文若當選，會讓人以為住在北韓，再說台大醫生柯文哲是笨蛋，會把台北市搞得一團亂，但至少是個老實人。當時他也嗆辣點評頻頻喊話的鴻海董事長郭台銘，指郭模樣癟三、像外省小混混，一點都沒有錢人樣貌。

3.「小S以無知通吃兩岸」

李敖多次批評大S婆婆張蘭，小S護姊心切，以「暗戀張蘭，追不到才用這種方式隱性示愛」暗諷，讓他氣得喊告，還在電視台酸說張蘭「滿臉橫肉，意淫也輪不到她」。不過，後來兩人在節目上演大和解，握手泯恩仇。

《康熙來了》畫下句點之際，李敖在微博又開一槍，嗆辣點評：「12 年前《康熙來了》開播，我就是第一集來賓。12 年來，小S妖嬈有餘、程度不足，以無知通吃兩岸而俗化之，罪過罪過。」對此，小S當時高EQ回覆「就讓他罵吧」。

4.「演藝圈是下三濫行業」

除了罵政治、罵藝人外，李敖也曾批評演藝圈生態，2015年在微博發下「演藝人員是下三濫」一文，直指演藝行業現實、虛榮、炫耀、不擇手段競爭，以致情義蕩然無存，名利雙收的藝人因「暴得大名」而不知天高地厚，還點名蔡康永、小S不識康熙畫像，根本「懵然無知」。

5.「所有的女人都會偷人」

不只時政、演藝圈，李敖談論話題極廣，其中不乏女人、性事等等。他曾說過「所有的女人都會偷人，只要有機會！女人三十歲以前偷情，三十歲以後捉姦」、「她不需要，但是可以做；他需要，但是可以不做。這是美人與英雄的分野」。

6.「難怪日本人深知台灣是賤種」

李敖用詞辛辣，2015年在反課綱議題上，他在微博痛批反課綱學生為「綠小兵」，稱雖然當年紅小兵(指紅衛兵)殘暴，但卻沒「綠小兵那麼賤」。另外，針對反課綱學生支持「慰安婦是自願」論點，李敖諷刺說「難怪台灣人赴日買春，會被妓女瞧不起拒接，可見日本人深知台灣人是賤種」！

7.「台灣只是根小雞巴」

李敖熱愛發表時事見解，而他誇張、庸俗的譬喻方式，每每都成功加強文字渲染力，挑起社會群眾情緒。

狂人川普當選總統後，不少人期盼這位「政治素人」，能為台灣帶來大改變，李敖在臉書笑道：「有個屁改變！台灣太小了，只是根小雞巴，並且是屁眼被搞時多餘出來的小雞巴，它沒有做籌碼的條件，卻有被出賣的長相」，並說銅臭味重的川普，最可能先賣小雞巴。

8.「台灣被民進黨騙 最後被美國榨乾賣掉」

李敖日前接受媒體採訪時，談及民進黨執政困境，他直批「蔡英文太笨」，自以為再怎麼樣都有美國撐腰，但「台灣關係法」從沒答應要保護台灣，並坦言台灣年輕人喪失機會，台灣喪失未來。目前台灣的出路只剩以高價向美買武器，但馬英九時代已買夠多，蔡英文還要買，李敖預言，「美國會向果汁機一榨乾台灣，然後賣掉」。

9.「美國大選是狗男女毀民主」

除了兩岸政治議題，李敖也非常關注國際大局，去年美國總統大選，他在微博敲文怒嗆「美式民主原是好夢，但美國大選摧毀了它」，並諷「美國狗男女(在這裡指川普、希拉蕊)露出真面目：狗男真小人、狗女偽君子」，感嘆在如此世局，人類恐怕再也不敢相信民主了。

10.「馬英九做的事類同漢奸」

李敖轟太陽花學運、罵蔡英文和民進黨，也特愛批評國民黨，2012年他召開記者會論政，大酸連勝文毫無功勞，當上中常委不過是「靠爸」，並以郝龍斌當過扁政府高官為由，將郝冠上「投機份子」稱號，最後還怒砲國民黨的親美原則，指馬英九一上台就買武器、進美牛，「做的事跟漢奸差不多」。

(中時電子報)