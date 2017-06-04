NBA》禁播蕾哈娜？柯瑞：本來就不在歌單內
看來勇士擺明槓上美國流行音樂天后蕾哈娜！《SLAM》雜誌4日發文，談到勇士休息室內是否禁止播放蕾哈娜的音樂，柯瑞的回應很嗆，「我想她的歌曲一開始就不在播放列表內！」擺明要替隊友杜蘭特好好出氣。
為何柯瑞如此針對蕾哈娜的歌曲？理由除了蕾哈娜是騎士「小皇帝」詹姆斯的死忠粉絲，總冠軍賽第1戰更坐在甲骨文球館場邊替詹皇加油，甚至對詹皇鞠躬致敬，早就引發不少勇士地主球迷不滿，儼然成為勇士主場的公敵。
可是真正惹毛柯瑞的舉動，是蕾哈娜在杜蘭特罰球時，刻意高喊「不進」，結果杜蘭特穩穩罰進，更怒瞪蕾哈娜一眼，隨後杜蘭特投進三分球，也刻意轉身再瞪蕾哈娜，兩人的樑子明顯結大了，儘管6年前杜蘭特曾對蕾哈娜示愛。
如今柯瑞雖沒嗆明勇士休息室內禁播蕾哈娜歌曲，卻說沒在播放歌單內，擺明想幫杜蘭特出口悶氣，展現勇士隊友彼此力挺的默契與情誼，接下來就看5日開打的第2戰，蕾哈娜是否還會來到現場，相信她跟杜蘭特的互動會很有趣。
(中時電子報)
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