馬拉松形象大使 林嘉綺大露美腿
由臺中市政府與財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會第五度聯手舉辦「第5屆岱宇臺中國際馬拉松」報名開始，今年更請來名模林嘉綺擔任形象大使，她昨已一身螢光綠跑服登場，穿著短褲的她更是大露美腿，大秀健康美形象！
從小就在台中長大的林嘉綺，這回擔任馬拉松形象大使，直呼很榮幸，全因自己很早就離開家鄉，這回有機會能夠回來推廣家鄉特色，讓她很驕傲！由於路跑路線途經景點都是特色，包含台中歌劇院、望高寮等，愛好運動的林嘉綺就盼大家能多多報名，用跑步認識台中之美。
目前已經是兩個孩子媽媽的林嘉綺，身材保養相當好，除了跑步外，她也控制飲食，加上一周至少健身兩次，維持身材毫不馬虎；而「第5屆岱宇臺中國際馬拉松」目前已展開報名，開跑日期將於今年11月5日登場。
(中時電子報)
關鍵字：林嘉綺
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